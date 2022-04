”Você que pega a fatia maior”: Gustavo e Natália brigam por causa da GOIABADA!

Ah esse homem no Quarto Secreto! Que delícia seria…

O Gustavo rende tanto entretenimento, meu Deus! Ele conseguiu protagonizar a primeira briga sobre comida e água dessa edição! E o alvo? Natália! Tudo isso foi dito no ‘Jogo da Discórdia’ nesta segunda-feira, (4).

Gustavo chamou Nat para “atitude de centavos” e disse que a admira, mas quando a cachaça entra, ela tem algumas atitudes que não são legais. Como exemplo usou a do banho, na sexta-feira, (1º), no qual a mineira demorou demais e a água estava acabando. “Tivemos trocas de farpas, mas estava pensando no coletivo”, disse Gustavo.

https://twitter.com/Splash_Celebs/status/1511175219737673739

https://twitter.com/gustavo_beats/status/1511167573039235075

Natália foi se defender e disse que se considera ser humana e vai ser falha em muitas coisas. “Não é sobre álcool, é sobre quando estou nervosa. Quando estou nervosa, passo dos limites e me arrependo depois por não usar o tom correto. Aqui ninguém é criança, todo mundo sabe o que deve ou não fazer. Quando vem sendo gerado como se eu não tivesse consciência, me tratar como boba e isso é uma responsabilidade comigo [ir para o ‘tá com nada’ por ficar sem água]”, disparou Nat.

Na vez da designer de unhas, revidou e chamou Gustavo para a berlinda dizendo que a atitude dele foi de centavos. Ela disse que não gostou dele expor a fragilidade dela com o álcool e que a situação da água foi ruim, além dele ficar batendo na tecla sobre a questão de paredões, passando do ponto. O paranaense disparou que ela e Jessilane são os próximos alvos dele de votos, porque é claro nas atitudes.

“Não foi só água, vou dar outros exemplos sobre coletividade que você peca. Goiabada da Xepa: teve semana que não comi goiabada, porque você é a pessoa que pega fatia maior. Leite em pó: a gente ‘tava no Quarto do Líder e você deu quatro colheradas e enfiou a banana no leite em pó”, disparou Gustavo. AI QUE DELÍCIA BRIGA POR COMIDA! Nat perguntou se não podia e ele disparou que não, porque tem que pensar no coletivo. Lina e Jessilane gargalhavam enquanto a briga rolava representando todo Brasil.

Faz dias que não dou uma boa risada com o #BBB22



Natália e Gustavo foram os craques do jogo pic.twitter.com/5vl3bJjXqy
April 5, 2022

Por fim, Natália acusou Gustavo de implicância e que se não há essa situação, ele não fica feliz. E para encerrar, o chamou de chato! Eita! Imagina esse homem podendo cortar a água no banho da Natália? Faz acontecer, Boninho…