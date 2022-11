Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Perez, morre de infarto

Ator planejou o assassinato brutal da filha de Gloria Perez junto a Paula Thomaz

Meu Deus, que isso? Acordei essa manhã assustada com a internet, o assunto que pipocava na boca dos internautas é a morte do ator Guilherme Pádua. Para quem não lembra ele é o responsável pela morte da filha de Glória Perez, Daniela. O ator foi vítima de infarto na noite de domingo (06).

A informação foi dada pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, localizada em Belo Horizonte, cidade do ator, que faleceu aos 53 anos.

Internautas ainda assemelham a coincidência do infarto do coração às facadas que Dani levou no seu assassinato brutal. Alguns ainda apontam que ele faleceu no dia do aniversário da novela ‘Explode Coração’ de Gloria Perez.

Força para os entes queridos que ficam na Terra. Meus sentimentos…