Gabriel Fop diz que ficou chateado por não ter sido convidado pra festa de Fred Bruno: “Ele levou pro coração”

O modelo foi um dos únicos que não compareceram ao evento que veio a público para explicar o que aconteceu aos fãs.

Gente, e não é que a festa do influenciador Fred Bruno ainda está rendendo? Bom, na verdade o que está rendendo dessa vez é o fato de que o youtuber não convidou todos os seus ex-colegas de confinamento, dentre eles o modelo Gabriel Fop, que em entrevista ao Gshow disse que ficou bem chateado com a atitude de Fred.

Na tarde deste último sábado (06), o ex-affair de Bruna Griphao, revelou ao público que a sua ausência na festa do youtube se deus pois ele nem chegou a ser convidado para o evento.

“Não fui convidado. A gente não tem muito contato. Fiquei chateado até, mas faz parte”, revelou o modelo.

Gabriel, que também participou da 23ª edição do reality, afirma que nunca teve algum atrito direto com Fred e supõe que o mesmo tenha ficado chateado com ele por algo que aconteceu dentro da casa.

“A gente não teve nenhum atrito, acho que ele se incomodou com alguma coisa que eu falei, mas ele falou um monte lá dentro também. Faz parte. Ele levou pro coração e eu não levei”, concluiu.

Vale ressaltar que além de de Gabriel, outros brothers também não compareceram a festa do “Boco Roso”, porém a única que também se pronunciou a respeito do assunto foi a modelo Domitila Barros, que revelou que também não foi convidada para o evento.

“O Twitter mandou avisar que estou alugando um triplex na cabeça dos povos aí”, brincou a ex-BBB.