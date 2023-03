Fred do Desimpedidos mudará seu nome artístico: “Então, sim, muito prazer!”

O ex-BBB revela que tomou essa decisão após fazer uma autoanálise enquanto estava confinado no reality.

Amores, na noite de ontem (29), o influenciador Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred do Desimpedidos, Boco Roso e Pai do Neneco, utilizou a caixinha de perguntas de seu instagram para fazer uma revelação bombástica. Ele que passou 70 dias confinado na casa mais vigiada do Brasil, revelou que após toda a sua experiência no BBB 23 irá mudar o seu nome artístico.

Ao ser questionado por um internauta se ele adotaria o nome pelo qual era chamado dentro da casa, Fred Bruno, sem pensar duas vezes, o ex-BBB afirma que sim. Fred conta que dentro da casa teve tempo o suficiente para fazer uma autoanálise e afirma que a partir dela percebeu que o Fred só tem o que tem por conta do Bruno.

“Com certeza, eu sempre procurei um sobrenome. E lá, me conhecendo mais, fazendo uma reflexão e uma autoanálise dentro da casa, porque de fato é uma viagem dentro de você, você conhece seus limites, suas fraquezas e suas forças, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do tanto que o Bruno batalhou”, afirmou o influencer.

Por fim, o ex da empresária Boca Rosa bate o martelo e afirma que daqui pra frente quer carregar consigo o nome daquele que batalhou para ter tudo o que ele tem e o nome de quem esteve na glória por tantos anos.

“Sempre falo que o Fred ajuda a realizar os sonhos pelos quais o Bruno batalhou tanto. Já tive contatos com pessoas nas ruas e já me chamaram de Fred Bruno ou Fredinho. Então, sim, muito prazer, Fred Bruno”, finalizou o ex-BBB.