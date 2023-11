Filho de Zezé Di Camargo confirma que não trabalha mais com o pai

Contei para vocês em primeira mão que o filho de Zezé Di Camargo teria sido dispensado pelo próprio pai dos serviços que prestava para ele. Igor Camargo não ficou calado e surgiu nas redes sociais para esclarecer os fatos e contar detalhes sobre tudo que ocorreu.

No vídeo, Igor disse: “Está saindo muita notícia querendo só encontrar ibope, e a notícia gera comentários… Eu tenho que me pronunciar diante disso porque estão sendo injustos com meu pai. Eu quis escrever um texto porque me expresso melhor com ele e está bem verdadeiro. É simplesmente eu contando a história que muitas pessoas já sabem. O meu pai nunca deixou faltar nada para mim, me deu educação, me deu criação, me deu oportunidade de trabalho. Foi presente o máximo que ele pode com a carreira e a estrada que ele tinha. Tenho muita gratidão pelo meu pai e eu explico melhor aqui no texto. É só porque ele está tomando muita p*rrada e eu tenho que falar”.

Então, no texto, o rapaz escreveu: “A vida é feita de momentos, de lugares e de pessoas que passam pela nossa trajetória, e algumas sempre estarão lá, às vezes mais e às vezes menos. O presente não muda o passado, e as pessoas têm memória curta, mas eu não tenho. Diante de tudo que está sendo dito sobre minha relação com meu pai, preciso esclarecer alguns fatos. Meu pai, como a família toda sabe, nunca deixou faltar nada para seus filhos, sempre pensou nos filhos, e algumas das lições mais valiosas da minha vida, como valorizar o que temos e conhecer a dignidade do trabalho, aprendi com ele. Tenho gratidão pelo meu pai e sei que ele se orgulha de mim”.

“Não posso dizer que estamos unidos; ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas. Nada do presente muda o passado e o fato de ele ser um bom e digno pai para mim, e eu reconheço isso. Agora, em relação ao aspecto profissional, trabalhei mais de 5 anos com meu pai. Nesse tempo, obtive muita experiência e construí uma reputação de profissionalismo e honestidade. Houve uma ruptura profissional, não motivada pelo o que a mídia acusa, e garanto que todos os compromissos com nossos parceiros serão preservados em uma transição gradual e, provavelmente, a ruptura é temporária. Pessoalmente, isso me permitirá concentrar em outros projetos com os quais estou me envolvendo”, finalizou.