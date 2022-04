”Eu não tenho obrigação nenhuma de abrir minha intimidade para ninguém”, declara Felipe Neto

Youtuber usou suas redes sociais para esclarecer história de que estaria conhecendo melhor a modelo Renata Elizabeth

As férias de Felipe Neto iam muito bem até um burburinho começar a tirar a paciência do youtuber, principalmente pela cobrança sobre mais detalhes da sua vida pessoal. Felipe foi questionado sobre um possível relacionamento com a modelo Renata Elizabeth e fez uma sequência de stories para colocar pingos nos i´s.

🚨O Felipe veio a público, através dos stories, pedir respeito a sua privacidade.



Há um limite até onde nós, como fãs, podemos ir e não estamos autorizados, obviamente, a invadir a vida privada dele ou cobrar que ele a exponha.



(Parte 1/2) pic.twitter.com/BT8tOJOgQw — Support Felipe Neto ⓢ (@SupportFeNeto) April 5, 2022

O youtuber diz entender a posição dos veículos de procurar essa pauta, pois é uma coisa que gera interesse, mas que precisa haver um limite entre tudo isso. “Faz parte da minha profissão, do que eu escolhi para minha vida, o que têm que entender é que acaba aí o limite é o que sai nos sites, acaba aí, isso é a minha vida, minha privacidade não importa a ninguém”, disse.

Felipe ainda diz que não tem obrigação de abrir sua intimidade para as pessoas e que não sabe o que as pessoas esperam dele, pois o conhecem bem e ele não vai inserir uma pessoa nesse mundo midiático sem estar namorando.

O influenciador focou no fato de que é solteiro e conhece pessoas solteiras, por isso não vai colocar meninas no meio disso, porque tem muita coisa envolvida. “Eu não tenho obrigação nenhuma de abrir minha intimidade para ninguém. É uma falta de noção tão grande, não sei o que essas pessoas esperam de mim”, declarou.