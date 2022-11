Fátima Bernardes rebate críticas relacionadas ao ‘The Voice Brasil’: “As pessoas vão ter que me aguentar”

A jornalista revela que nunca pensou em deixar a Globo, pois lá ela pode se transformar.

Não importa como as coisas estejam, nunca estará bom para todos. Desde que foi anunciada como a nova apresentadora do talent show brasileiro “The Voice Brasil”, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes vem sendo alvo de diversas críticas.

Mas se engana quem pensa que isso tem a abalado. Sem rodeios, em uma entrevista a Folha de São Paulo, Fátima rebateu as críticas recebidas e afirmou que nunca pensou em sair da emissora. “As pessoas vão ter que me aguentar na televisão até eu morrer, porque trabalho com algo que escolhi trabalhar, o que é um privilégio. Trabalho num lugar que me permite mudar e me transformar. Nunca pensei em sair da Globo”

Durante a entrevista, a jornalista também revelou como se tornou a nova apresentadora da competição musical da Globo. “Manifestei esse desejo e o convite para o The Voice caiu como uma luva. Ainda não voltei a dançar, não estou com os médicos em dia, mas já tenho muito mais disponibilidade.”