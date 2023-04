Ex-funcionário do Léo Dias tira a roupa e mostra tudo por R$50

Cadu Safner integrou o grupo de repórteres de Léo Dias e agora é recebido pelas graças, do Privacy, plataforma de conteúdo adulto

O muso do conteúdo latino e ex-repórter de Léo Dias foi muito bem recebido ao chegar no Privacy, plataforma de conteúdo adulto. O muso do entretenimento, Cadu Safner tem um currículo de qualidade para chegar onde chegou e seguir os novos caminhos. O jornalista usou as redes sociais para contar a novidade para todos que já o acompanham há um bom tempo.

Fala pessoal, agora eu tô no Privacy com conteúdo 🔞 e diário!! Só chegar!! pic.twitter.com/Hp3VXX5FUh — Cadu Safner (@Cadu_Safner) April 23, 2023

Não é de hoje que Cadu dá o que falar e dá aquela movimentação no entretenimento, afinal, ele já trabalhou em quase todos os veículos de fofoca do Brasil. Aloca! Hoje, aos 33 anos, ele assina a coluna no Observatório da TV e parte para uma nova guinada.

Um passarinho verde me contou que a produção será bem mais elaborada do que vocês pensam, com produções de tirar o fôlego e cenas de sexo com homens e mulheres. A assinatura chega no valor de R$50.