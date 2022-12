Ex de Lipe chega no ‘De Férias com Ex’ e faz participante pensar em desistir de reality

O cantor Adriel de Menezes fez a maior cena com a chegada da ex Vitória, que também é ex de Lipe

Afe! Eu amo De Férias com Ex e as tretas que rolam soltas dentro do reality da MTV. O que deu o que falar foi a cena que Adriel de Menezes fez após a chegada de sua ex, Vitória, que também é ex de Lipe Ribeiro. O cantor disse que estava desistindo do reality após a musa sair do mar em direção a praia onde os garotos a esperavam.

“Não é uma ex qualquer, é uma pessoa que eu fiquei sete anos, então a gente tem uma história. Eu nunca vi ela ficar com outras pessoas”, explicou o rapper, que em seguida.

Adriel ainda diz que não tem a possibilidade dele permanecer no programa. “Legal, curte aí agora. É com você agora. Daqui pra frente é você. Brilha, faz seu nome! Não tem nexo, era só falar: ‘Eu quero participar’. Aí eu não participaria. Então aproveita aí, boas férias aí. Valeu rapaziada, vou vazar”, disse.

O muso depois afirma que vai continuar no reality, mas que vai seguir na sua. Eita, quero entender o que rolou aí, hein?