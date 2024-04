Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli assumem namoro

Ivy Moraes e Arthur Picoli assumiram o romance após diversos rumores e especulações diante da relação dos dois. O ex-participante do BBB 21 pediu a influenciadora digital em namoro na noite de quinta-feira, 25, dia em que ela completou mais um ano de vida.

O casal viajou para Pipa, no Rio Grande do Norte. Ambos têm compartilhado nas redes sociais diversos registros da pousada onde estão hospedados.

Ivy Moraes publicou um vídeo descontraído onde surge abraçadinha com Arthur Picoli, em clima de muito romance. No fim de março deste ano, o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, havia noticiado que os dois ex-BBBs estavam vivendo um romance durante o On Board Festival, realizado no navio Costa Favolosa.