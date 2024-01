Evaristo Costa revela ter recebido diagnóstico errado

Desde a última sexta-feira (12), o jornalista está internado devido a uma crise em sua doença de Crohn.

Meus amores, ontem contei para vocês que o nosso amado jornalista Evaristo Costa está internado na UTI devido a uma crise de sua doença do Crohn. Contudo, respondendo a uma caixinha de perguntas no seu instagram, ao ser questionado sobre como descobriu sua doença, o jornalista revelou aos fãs que antes de descobrir que tem doença de Crohn, ele foi diagnosticado de forma errada.

“Achei importante essa pergunta. Por isso, resolvi parar para respondê-la, porque pode acontecer com muita gente o que aconteceu comigo, que é o diagnóstico errado”, iniciou o brasileiro, que logo em seguida explicou como tudo começou: “Comecei com episódios de diarreia. Eu ia ao banheiro 15, 20, 30 vezes ao dia. Alguns momentos, diarreia e sangue. Comecei a perder peso. No meu caso, sentia queimação na parte inferior da minha barriga”.

Por fim, o jornalista conta que durante a noite os seus sintomas pioravam, ao ponto dele ter que dormir sentado para tentar minimizá-los , até que uma ano depois ele descobriu que havia sido diagnosticado erroneamente.

“Por um ano, ele me tratou como se eu tivesse gastrite. Eu dizia para ele: ‘Doutor, cada vez que eu tomo comprimido para gastrite aumenta minha dor na barriga e não é na altura do estômago, é mais para baixo’. Até que em 2020, ele resolveu investigar e chegou ao diagnóstico de Doença de Crohn. A minha doença é moderada. E meu objetivo agora é fazê-la entrar em remissão para evitar episódios como esse, uma sepse urinária”, concluiu Evaristo.