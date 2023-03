“Eu queria dar vida pras flores”, descubra como foi feita a icônica capa do Xou da Xuxa 4

Em podcast dos amigos Brunno Rangel e Ma Feitosa, Xuxa revelou o segredo sobre uma das capas mais comentadas dos anos 90

Que Xuxa vive fazendo história nós já sabemos, né? Um verdadeiro ícone da TV brasileira, a Rainha dos baixinhos também deixou seu legado no cenário musical. Na estreia do podcast Wow cast que foi ao ar ontem (29), Xuxa relembrou vários momentos marcantes da carreira em papo descontraído com os amigos Brunno Rangel e Ma feitosa.

Xuxa abre baú de fotos e relembra momentos icônicos da carreira. (Crédito: reprodução)



Ao mostrar algumas fotos icônicas, Xuxa contou a história de como despretensiosamente foi feita a capa do disco “Xou da Xuxa 4”. “Essa foto da piscina mesmo, era meu aniversário e eu ganhei muitas, muitas flores. E eu pensei: antes que elas morram, vou fazer algo com elas. Vou dar vida pra elas. Aí entrei na piscina, colocamos as pétalas, eu mesma arrumei meu cabelo e maquiagem, não tinha maquiador, era tudo eu que fiz”, conta.

Xuxa participou da estreia do podcast Wow cast (Crédito: reprodução)

A Rainha também explica como era a escolha das fotos para o disco: “Eu revelava as fotos, levava e colocava no chão do programa. As que as crianças mais gostavam virava capa e contracapa”, revela.