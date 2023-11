“Eu que dei poder pra esse canalha”, dispara Ana Hickmann

Ana Hickmann afirmou com veemência na sua entrevista ao Domingo Espetacular que ela não tem medo e que está preparada para recomeçar.

“Não sei por onde recomeçar, mas eu vou. Não tenho medo do futuro, vim de família humilde, do nada, se precisar beijar o chão e arregaçar as mangas, como já estou fazendo, eu farei”, explica.

Ana também afirma que vai continuar sendo a ‘mesma Ana de sempre’ e que deseja que esse pesadelo acabasse logo. A modelo completa que ainda vai contar mais sobre a situação, mas que precisa aguardar a conclusão da investigação.

“Estou falando da figura de um agressor, um covarde, um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros, e eu dei poder a esse canalha, eu dei poder a esse agressor. “disparou.