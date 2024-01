“Eu fui humilhado pela Ana Hickmann incontáveis vezes”, desabafa Alexandre Correa

Em entrevista, o empresário afirma que nos dois últimos anos foi extremamente maltratado e desprezado pela ex-mulher.

Gentee, na tarde de ontem o meu querido amigo, o jornalista Ricardo Feltrin, transmitiu através de seu canal do Youtube uma entrevista com o empresário e ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa, onde ele afirmou que falaria toda a verdade sobre as notícias envolvendo o seu nome, desde que a sua ex-mulher o denunciou por violência doméstica.

Em determinado momento da entrevista Alexandre afirma que, de uns dois anos pra cá, a apresentadora parou de ser aquela garotinha do interior que ele havia conhecido e começou a agir como a estrela Ana Hickmann em 100% do tempo.

“A Ana sempre foi uma mulher que trabalhou demais, muito responsável, muito aguerrida no trabalho, mas ela é possuidora de uma soberba”, iniciou o empresário, que logo em seguida afirma que por diversas vezes foi destratado pela ex -mulher: “Eu era destratado, de qualquer jeito a qualquer momento”.

Continuando, Feltirin pergunta se em algum momento a apresentadora jogou na cara de Alexandre que ela é a responsável pelo seu sucesso e o empresário responde:

“Compulsivamente! Ana Hickmann sou eu, papapá sou eu, tudo sou eu… E eu então, que encontrei uma uma menina vinda de Santa Cruz do Sul e fiz ela virar uma marca, a marca Ana Hickmann hoje vale R$100 milhões e nós temos R$70 milhões de patrimônio, e ela falava que foi ela que ela fez isso sozinha e me diminuía… Eu fui humilhado pela Ana Hickmann incontáveis vezes ao longo dos últimos dois anos”, declarou Alexandre.