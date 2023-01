“Eu acho que essa onda de cancelamento é muito exagerada”, opina Bruno De Luca

Apresentador deu sua opinião sincera sobre os cancelamentos que rolam soltos nas redes sociais diante dos participantes do BBB

Olha ele! Bruno De Luca soltou a sua opinião sincera sobre os cancelamentos que os BBB´s sofrem nas redes sociais, e não só eles. O apresentador do BBB – A Eliminação com Ana Clara, no Multishow, não deixou de falar que acha a onda de cancelamento exagerada.

“Eu acho que essa onda de cancelamento é muito exagerada. A gente vive em sociedade e todas as atitudes públicas, que acontecem aos olhos da sociedade, podem ser comentadas. Ninguém é obrigado a dar opinião na vida de ninguém, mas a partir do momento que você é uma pessoa pública, que expõe sua vida, você está sujeito a ouvir a opinião dos outros. E eu acho que a gente sempre quer saber, a gente também quer aprender…”, disse ele.

O muso ainda completou: “A não ser que seja uma situação muito grave, né? Uma pessoa comete um crime e tal. Você já entendeu que a pessoa foi cancelada. Agora atitudes comuns do ser humano, erros. Eu sou totalmente contra o cancelamento. Acho que puxões de orelha ou opiniões que a pessoa vai ler aí vai botar a mão na consciência, vai se arrepender do erro, repensar a sua atitude. Eu acho que é válido. Ok, sempre bom, né? Ouvi crítica”.

O muso ainda contou que assiste ao programa, mas não fica alienado com o que acontece dentro da casa.