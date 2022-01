Pronta para ser a Sônia Abrão do BBB22, Eslovenia Marques diz que é apenas uma comentarista. Ela é mais uma participante.

A miss Pernambuco está pronta para ser a melhor amiga de Jessilane e formarem a rádio patroa da edição

A fofoqueira, quer dizer, comentarista da vida Eslovenia Marques tem 25 anos e é a nova participante do grupo pipoca do BBB22.

Foto: Reprodução/Instagram

Eslô tem nome de país e veio nessa vida para ser grandiosa como um mesmo! Ela é modelo, estudante de Física, Miss Pernambuco, influenciadora (@eslomarques), filha dedicada, graduanda em Marketing, mãe de pet, dona da melhor oratória do Miss Brasil e participante do BBB… Ufa!

Mostrando que não é SÓ mais um rostinho bonito (aliás mega parecida com a Cacau do BBB10), ela é era a única mulher da sua sala quando cursou Física e quando competiu ao Miss Brasil, ganhou como melhor oratória. Gente, o tanto que essa moça vai arrasar para não sair no paredão né?

Mas ela é bem peculiar, porque é fã de Einstein (sim! O físico), foi presidente de um fã clube do Luan Santana e se inspira em Anitta e Padre Fábio de Melo. São mil Eslovênias em uma né?

E detalhe: a pernambucana ama cachaça, não tem medo de passar vergonha e está solteira e pronta para fazer um romance.