Inimigo do pente, Eliezer já passou muito perrengue na vida, mas será que está pronto para o BBB22?

O designer avisa que está solteiro e adora dar uns beijos na boca sem se apegar. Eliezer está no BBB 22.

Eliezer, de 31 anos, é designer e empresário e já na chamada vai conquistar as tias do sofá, porque o moço falou que vai para o BBB22 para retribuir tudo que sua avó fez por ele. Super família o gato.

Foto: Reprodução/Instagram

Contou que sua avó praticamente a criou e quando seu avô faleceu foi morar com ela para não a deixar sozinha. Mas se engana quem acha que ele é caseiro. O rapaz já viajou para 36 países e passou perrengues em vários deles. Já foi atacado por macaco na Tailândia, picado por aranha marrom na Tailândia, e teve o braço necrosado, já ficou à deriva no mar da Ásia, ficou preso no Vietnã por 10 dias, sem ter onde comer e não consegui voltar para o Brasil. Ufa! Mas será que está pronto para os ataques de quem não vai torcer por ele?

Eli tem uma coleção de 30 pulseiras, que fica claro nas fotos dele no Instagram (@eusouoeli), e odeia… PENTE! Ele gosta de arrumar o cabelo com os dedos. Então tá né?

Está solteiríssimo, mas não está afim de fazer casal! Está lá para curtir…

Ah e odeia lavar louça! Já pensou ele ter um colega como o Fiuk por lá? Vai ser treta atrás de treta…