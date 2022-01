Mistura de Mayra Cardi com Mari Baianinha, médica Laís Rodrigues está no BBB22. participante disse que ama aparecer.

Participante já deixou claro que ama aparecer…

A primeira participante do BBB22 a ser anunciada foi a médica Lais Rodrigues, de 30 anos, do interior de Goiás que veio com aquele papo que ama aparecer. Já temos uma VTzeira?

A moça, que parece com Mayra Cardi e Mari Baianinha, atuou na linha de frente da luta contra a COVID-19 e atua em clinica geral, mas está terminando especialização em Dermatologia.

Leia também Carlinhos Maia Flagra Rico com seu novo carrão!

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Na chamada, já falou que vai para jogar curtindo intensamente tudo lá dentro e que o público pode esperar que ela é muito alegre e divertida.

No Instagram (@dra.laiscaldass), a moça já tem mais de 100 mil seguidores e divide várias dicas de autocuidado por lá, e adora um animalzinho, inclusive já cuidou de um veado (?).

Foto: Reprodução

Laís Rodrigues. Foto: Reprodução/Instagram

A morena quer o prêmio para investir na carreira médica, comprar uma fazenda e ajudar os animais de rua. “Quero atingir o crescimento pessoal e profissional. Por onde passo deixo uma marca muito grande. Vou entrar para sair com R$ 1,5 milhão na conta”.

E ah, a moça está entrando solteira e na pista para negócio!