É até professora de biologia, mas planta do BBB22 Jessilane não quer ser

Uma professora de biologia no BBB 22? Isso mesmo, Jessilane é mais uma participante da atração, mas não quer se planta não!

A nova participante anunciada tem muito a energia da campeã do BBB22, Gleici Damasceno

De origem humilde, a baiana Jessilane, de 26 anos, foi anunciada no BBB22, mas a carinha dela é uma velha conhecida. Isso porque o rosto, o jeito de falar e até a risada são idênticas a vencedora do BBB18, Gleici Damasceno (será que o futuro será idêntico?).

Foto: Reprodução/Instagram

Seu primeiro trabalho de carteira assinada aos 14 anos, mas nunca deixou de estudar — algo que gosta muito. Por isso, que menos depois de se formar professora de Biologia, fez curso de Libras para lecionar para alunos surdos. Muito fofa e iniciativa linda né?

Foto: Reprodução/Instagram

A carinha de tranquila é só um enigma até as festas. “Sou inimiga do fim, aquela que quer ser a primeira a chegar e a última a sair. Quero beber todas as cervejas da festa, subir em todos os palcos, para que todo mundo veja que estou dançando”, já revelou a professora que vai causar hein? No Instagram (@notassobrejessi), vive postando fotos com sua cervejinha.

Jessilane. Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Mas existe algo que quem assiste BBB vai amar acompanhar. Jessi é fofoqueira! Daquelas que nega que fofoca e diz que compartilha informações. A pipoca tá pronta para te acompanhar!