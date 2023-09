“Era coisa de meses”, diz Rafa Kalimann após descobrir traição do ex-namorado

A influenciadora digital pegou uma troca de mensagens após mexer no celular do seu ex-namorado com a ex dele.

Lindezas, a Rafa Kalimann relembrou uma situação bem delicada durante sua participação no programa do GNT, Sobre Nós Dois comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet. Então, a ex-BBB contou que, ao mexer no celular do seu ex-namorado, acabou pegando mensagem comprometedoras e descobriu que estava sendo traída há meses.

“Não gosto de mexer, até porque tenho medo de achar! Vai que eu acho, vou ter que lidar com isso “, explicou Rafa. Entretanto, neste dia chegou uma mensagem e ela acabou mexendo.



Mesmo sem citar nomes, a influenciadora seguiu cotando como descobriu a traição: “Ele recebeu uma mensagem de uma ex dele na hora que eu estava com o telefone, selecionando as fotos. Era uma resposta comprometedora. Eu abri na hora! Não era coisa boba, não. Era coisa de meses, era coisa séria”.

E não podemos esquecer que, nesta semana, Rafa Kalimann anunciou o término do seu relacionamento de quatro meses com um empresário.