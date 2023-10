Elizabeth Savala lamenta morte da mãe: “Sem conseguir falar”

A mãe da atriz, Isabel Savalan Casquel, morreu aos 94 anos

Elizabeth Savala usou suas redes sociais para contar detalhes de sua vida após a partida de sua mãe, Isabel Savala. A mãe da atriz faleceu no último sábado (21), aos 94 anos, e ela relata que ainda estava sem conseguir falar diretamente do assunto.

“Ainda sem conseguir falar, pensar… Obrigada, do fundo da alma a todos, filhos, irmãos, Camilo, sobrinhos, noras, amigos tantos… muita luz mamãe no seu caminhar no mundo espiritual. Desculpem a falta de palavras, ainda em SP”, escreveu a artista na publicação.

A missa de sétimo dia acontecerá no dia (28) e na publicação ela recebeu diversos comentários para ter força nesse momento difícil. “Meus sentimentos querida. Um abraço forte e força para”, disse o ator Mouhamed Harfouch.