“Ela me deixou um presente gigante”, diz Dulce Maria sobre música em parceria com Marilia Mendonça, que estreia dia 16 de dezembro.

O fãs de Marília mendonça poderão conferir um dos últimos trabalhos da cantora sertaneja antes de sua precoce morte. A cantora mexicana e integrante do extinto grupo Rebeldes, Dulce Maria, postou em suas redes sociais um comunicado aos fãs.

Dulce Maria em estúdio. Foto: Reprodução.

Em seus posts Dulce publicou a capa do single em que canta junto com a artista brasileira, ícone da música sertaneja. A data para estreia da faixa “Amigos com Derechos” é dia 16 de dezembro e o clipe estará disponível um dia depois, 17 de dezembro.

Foto: Reprodução.

Foto: Reprodução.

Dulce ainda revelou que o clipe contará com cenas de Marília Mendonça e também imagens suas em estúdio quando gravou a canção em parceria com a sertaneja.

Na publicação, Dulce contou que ela e Marília vinham conversando sobre esta parceria desde agosto e finalizou: Toda honra e todo amor para Marília, onde quer que ela esteja. E faço isso com toda a humildade, todo amor, todo respeito, para vocês. Ela me deixou um presente gigante, para eu dividir com vocês!”

A capa do silgle divulgada por Dulce Maria. Foto: Hugo Gloss

Que venha mais esta obra para ficar eternizada e matarmos um pouquinho as saudades de Marília Mendonça! Obrigado Dulce!