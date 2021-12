Neste Doc Neymar volta com a Bruna? Dona Netflix?

Saiu hoje o teaser do documentário que conta a vida e história de um dos maiores jogadores do mundo, Neymar Jr.

Saiu o teaser de um documentário muito esperado pelos amantes de futebol e fofoca, Neymar – O Caos Perfeito.

O doc. do menino Ney está chegando… Neymar O Caos Perfeito foi anunciado pela Netflix e já tem teaser da produção rolando por aí. Nele, a trajetória do um dos maiores atletas da história do futebol é contada em forma de relatos e registros de sua carreira.

Em sua rede social o jogador postou o trailer de Neymar – O Caos perfeito e escreveu: “Hoje é um dia muito especial pra mim e acredito também para todo os que estiveram comigo neste longa jornada desde que comecei no futebol. A Netflix anuncia hoje o lançamento de “Neymar: O Caos Perfeito”, que estará disponível na plataforma a partir de 25 de janeiro. Minha história dentro e fora do campo, com muitos bastidores, depoimentos, gestão de carreira e muito mais”.

Neymar consegue ser uma personalidade que em muitos momentos é impossível ficar indiferente a ele. No doc ele se compara ao Coringa dizendo: “Pra quem não me conhece, de cara eu sou o Coringa, sabe?”

A produção contará os bastidores da vida do jogador. Serão três episódios de 60 minutos cada em média. Nele a vida do jogador e sua ascensão dentro do futebol ganham destaque. O doc conta com depoimento de David Beckham, Lionel Messi e Gabriel Medina.

A série é dirigida por David Charles Rodrigues e tem lançamento previsto para 25 de janeiro de 2022.

Agora a pergunta que não quer calar: Cadê Bruna Marquezine neste documentário? Será que a Dona Netflix contará a relação ioiô de Ney e Bru?