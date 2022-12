“É muito louco, sem explicação, não dá pra entender”, diz Bia Michelle após ser desligada do Balé do Faustão

Namorada de Mc Gui quebrou o silêncio sobre a demissão de todo o balé do apresentador e não deixou de falar que não sabe o motivo do desligamento

Vocês pensaram que Bia Michelle ia ficar calada diante da sua demissão do Faustão na Band? Jamais! A musa contou que o futuro vai ser incerto para todo o balé que compunha o programa do apresentador na Band. A namorada de Mc Gui ainda contou que foi pega de surpresa pela notícia e contou detalhes nos stories do Instagram.

“E Tô aqui porque vou contar uma coisa pra vocês, sim. Sempre fui essa pessoa que vem aqui, conta tudo sobre a vida, o que tá acontecendo e tudo mais. Agora mais do que nunca preciso ser. Agora, eu graças a Deus voltei a estar aqui 100% na internet. Que sempre foi o fruto do meu trabalho, que sempre me deu dinheiro e me fez crescer na vida. Então vem e escuta essa história”, iniciou.

Ela ainda contou que fez parte do balé há mais de um ano e que sempre sonhou em estar lá desde que começou pequena no balé. “Mas é um trabalho muito árduo, muito intenso, acho que ninguém nem sonha no quão difícil era nossa vida lá. Em relação a tudo, tudo mesmo, tanto com trabalho, quanto fisicamente, psicologicamente, pressão e tudo mais. É difícil, claro, assim como todo trabalho”, contou ela.

“Hoje meu ciclo se encerra. Não só o meu ciclo, hoje eu fui desligada do programa, mas assim como eu, todas as bailarinas foram também. Não sei como vai ser, se vai ter balé mais pra frente. Mas por enquanto não existe mais balé e é isso. Tão acontecendo muitos desligamentos mesmo. Não só no nosso setor, mas em outros”, comentou sobre a Band.

Bia ainda deseja felicidade para suas colegas de trabalho e deseja que elas tenham muito sucesso. “Foi muito difícil pra todo mundo, mas foi um lugar de muito aprendizado”.

“Agora bateu um pouco a realidade. É muito louco tudo que aconteceu, a forma. Um dia atrás eu tava comemorando as férias. A gente ia ficar um tempão longe, mas depois ia voltar a trabalhar normal. Aí no outro dia todo mundo foi embora, desligada. Juro, é muito louco, sem explicação, não dá pra entender”, lamentou.