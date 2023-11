Duda Reis se casa com o cabeleireiro Eduardo Nunes

A atriz se casou com o cabeleireiro no interior de São Pualo em uma cerimônia intimista apenas para os mais próximos

Depois de ter o seu nome envolvido em diversas polêmicas de uma relacionamento abusivo, parece que Dida Reis alcançou a glória de subir ao altar com o cabeleireiro das famosas, Eduardo Nunes. O casamento aconteceu em Porto Feliz, no interior de São Paulo e a cerimônia foi bem do jeito que ela queria, algo intimista só para os mais próximos celebrarem a união do casal.

A noiva apostou em um vestido curto, com detalhes em bordados e pedrarias discretas, além de um laço na cabeça.

Enquanto o noivo apostou no paletó azul claro e não deixou de compartilhar os cliques da cerimônia com seus seguidores no Instagram, celebrando a união com a atriz. Felicidades ao casal!