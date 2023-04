Devido cirurgia, Bianca Andrade (Boca Rosa) anuncia afastamento de redes sociais

A influenciadora fará uma cirurgia devido à amigdalite de repetição que tem atrapalha bastante sua rotina e saúde

Pela primeira vez em tantos anos nessa nossaInternet, Bianca Andrade, vulgo Boca Rosa, diz que irá ter um mês inteiro de férias. Nesse período, ela irá aproveitar para realizar uma cirurgia de amigdalite de repetição, algo que vinha prejudicando a vida dela há tempos.

“Essa pausa será importantíssima, mas para que eu não trabalhe e realmente descanse, eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Totalmente offline”, avisou Bianca, deixando claro que estará 100% afastada de suas redes nesse breve tempo.

Não podemos esquecer que recentemente a influenciadora e mamãe do Guduco chegou a ser internada por conta das amígdalas.

“Isso requer coragem e planejamento, claro. Esse ano eu prometi que ia respeitar mais o tempo do meu corpo, da minha mente e minha saúde mental”, disse em uma postagem no seu perfil do Instagram.