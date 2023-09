“Chegou a hora de cada um seguir o seu caminho”, dispara Sarah Aline

Após dar unfollow em Ricardo Alface, a ex-BBB soltou o verbo ressaltou que está na hora de cada um seguir o seu caminho

Após dar o que falar por dar unfollow em Ricardo ALface, Sarah ALine resolveu colocar a boca no trombone e dar a sua versão sobre os fatos. A ex-BBB contou que está na hora de cada um seguir o seu caminho, porque fora do reality a vida é bem diferente.

“Dentro do reality vivemos uma relação que é diferente do mundo aqui fora. Agora, chegou a hora de cada um seguir o seu caminho, e isso é extremamente importante para mim. Durante o programa, o público conseguiu acompanhar todas as camadas da Sarah Aline. Mostrei, diariamente, o quanto vínculos, ciclos e afetos são importantes para mim. Isso quer dizer que eu me conheço o suficiente para saber o momento em que o limite se materializa em ações”, disse ela ao Jornal O Globo.

E completou: “Não tenho nada contra ninguém, mas sou fiel àquilo que eu acredito. Sei que muitos prezam pela nossa amizade, mas tem coisas que não se sustentam, e a vida é assim. Não tenho nada contra ninguém, mas preciso ser fiel aquilo que acredito e sinto sempre. Eu amo o carinho de quem gosta de nos ver juntos, mas é importante lembrar que ciclos mudam, pessoas se vão e, no final, sempre caminhamos para que tudo fique bem. Peço respeito, agradeço o carinho e o cuidado de todos”.