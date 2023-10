Carla Cecato filia-se ao Partido Novo

A apresentadora e jornalista recebeu as boas-vindas do partido por meio de suas redes sociais

A jornalista, Carla Cecato, conta que cansou de ficar calada e resolveu fazer sua filiação ao Partido Novo. A notícia veio por meio das redes sociais de um post feito nas redes da comunicadora que ressaltou o seu apoio ao partido com uma camiseta com a sigla do Novo.

“Com muita honra e alegria damos as boas-vindas à jornalista e apresentadora Carla Cecato, nova integrante do time do Novo”, disse a sigla em uma publicação nas redes sociais.

“O Novo deixou para trás os erros do passado e agora desponta como um movimento de brasileiros que têm coragem de enfrentar os abusos do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos donos do poder”, disse Carla.

Para a jornalista, os colegas de partido lutam “contra a corrupção e contra as regalias da classe política”.