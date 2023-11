Cariucha é provocada por Jojo e diz que sabe muita coisa de Lucas Souza

A ex-participante da Fazenda abriu os seus stories depois de ser provocada por Jojo Todynho e contou detalhes

Cariucha abriu o jogo sobre Lucas Souza depois de ser desafiada por Jojo Todynho. A influenciadora foi instigada por Jojo a soltar informações sobre o ex-militar, tudo isso aconteceu momento depois da cantora contar detalhe sobre a sua separação de Lucas Souza.

“Vou refrescar a memória de vocês. Lucas e Cariucha se juntaram no Carnaval para querer fazer graça comigo. Chegou em ‘A Fazenda’, ele ficou cagado com a Cariucha, ela deve saber de alguma coisa. Né, Cari? Bota a boca no trombone também”, atiçou Jojo.

“Eu não ia me pronunciar, não ia falar nada, até que colocaram meu nome nessa bomba. Jogaram essa bomba pra mim. Deixa eu falar uma coisa pra você, Jojo, realmente sei muita coisa do Lucas, coisa até demais. Conheci algumas pessoas com quem ele se envolveu, teve relacionamento, fui amiga dele aqui fora. Sei de muita coisa. Além de saber muita coisa, tenho áudios e vídeo dele”, revelou a ex-participante da Fazenda.

Porém, Cariucha revelou que apagou esses áudios e vídeos. “Na verdade, não tenho mais, porque apaguei tudo. O Lucas confiou em mim, então decidi apagar tudo. Porque uma coisa que eu não vou fazer é chantagem e escrachar o Lucas. O segredo dele eu vou levar para o meu túmulo, não vou expor. Os problemas que eu tive com ele, eu resolvi lá dentro [na Fazenda]. Aqui fora é vida que segue! Eu não vou ser tão baixo nível de arrumar confusão com ele e eu aqui, porque ele não tem como se defender”, afirmou.

“E outra coisa Jojo, você comemorou, pisoteou, estourou champanhe quando eu saí, praticamente chutou cachorro morto e agora quer se aproximar pra tentar destruir o Lucas? Não! Você não vai fazer com o Lucas o que fez comigo. E outra, vou puxar mutirão para ele ganhar, agora é questão de honra. Mais do que nunca, eu quero que ele ganhe essa bagaça. O seu problema com ele, vai resolver na Justiça, eu não tenho nada com isso. Lucas campeão”, disse ela declarando sua torcida.