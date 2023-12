Cariucha coloca a Record TV contra a parede: “Não sei nem o que ele está fazendo aqui porque ele tocou o sino”

A ex-peoa gerou um climão no especial da Fazenda ao questionar o motivo de Lucas Souza estar presente na dinâmica entre os participantes pelo motivo de sua saída do reality

Cariucha causou no especial da Fazenda com os participantes que foram eliminados do reality da Record TV. A funkeira chamou a atenção pela presença de Lucas Souza mesmo depois dele ter tocado o sino e pediu para sair do reality.

“O jogo Cariúcha é esse: uma pessoa mal-educada, barraqueira, que não entregou muita coisa e graças a Deus saiu logo”, disse ele.

“Primeiro, não sei nem o que ele está fazendo aqui porque ele tocou o sino. Se ele tocou o sino [significa] que ele não gosta da convivência, não gosta de ninguém. Segundo, não vou dar palco, já te dei muito palco. Você cresceu por causa do meu palco. Eu só quero ver até quando você vai enganar a Jaquelline [Grohalski]”, disse ela.