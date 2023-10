Câncer de Susana Vieira está em situação de remissão: “Coisa de Deus”

A atriz foi diagnosticada com um tipo de Leucemia Crônica, em 2015, e espantou os médicos com a evolução do seu quadro.

Gente, durante a sua participação no Mais Você, a atriz Susana Vieira tranquilizou os seus fãs ao abrir o jogo a respeito do atual quadro de seu câncer. De acordo com ela, o tumor está em situação de remissão, algo que, segundo ela, nem mesmo o seu médico sabia que era possível acontecer.

“A minha doença, aconteceu uma coisa boa, ela se redimiu. O médico disse isso, eu não sabia que existia isso… Parecia uma coisa de Deus. Pode ser, né? ‘Pode ser’ não, é isso. Então é isso, gente, estou boa!“, iniciou a atriz, que logo em seguida recebeu as boas vibrações da apresentadora, que se mostrou muito feliz com a sua vitória.

“Ah, que bom! É a sua felicidade que faz isso”, celebrou Ana Maria Braga.

Para quem não sabe, em 2015, Susana foi diagnosticada com um tipo de leucemia, câncer no sangue, chamado LLC – Leucemia Linfocítica Crônica -, o qual, não pode ser tratado com cirurgia, fazendo com que a atriz tivesse que recorrer a outros tipos de tratamentos.