Camila Parker contrata estilista de Lady Di para vestido da coroação

De acordo com o Page Six Style a esposa de Charles III contratou Bruce Oldfield para desenhar o seu vestido da coroação

Camila Parker não deixou de causar e contratou o estilista favorito da falecida Lady Di para desenhar o seu vestido para a coroação do seu marido, Rei Charles III. De acordo com o Page Six Style, a esposa do rei contratou Bruce Oldfield para fazer o croqui do seu vestido para a cerimônia.

“Camilla tem uma amizade muito próxima com ele há muitos anos, então, de muitas maneiras, é a escolha natural e óbvia. Ela confia nele porque ele realmente entregou vestidos para muitas ocasiões importantes recentemente para ela”, disse uma fonte próxima ao site.

O modelito ainda não foi revelado e mais detalhes ainda não foram contados sobre o que vai rolar na cerimônia de posse do rei.