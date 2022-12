“Cadê o primeiro lugar no Twitter?”, Deolane debocha de Galisteu na Fazenda

Advogada gravou stories alfinetando a apresentadora e dizendo que a audiência caiu após a sua saída do reality da Record

Olha ela! Deolane saiu da Fazenda, mas a Fazenda não saiu do corpo da advogada. A loira voltou a atacar a apresentadora do reality da Record. Deolane não deixou de alfinetar Adriane Galisteu questionando se a audiência tinha caído após a sua saída do reality. Eita!

“Ta flopado, cadê o primeiro lugar no Twitter, Galisteu? Cadê a espera, daqui a pouco eu volto, vou matar vocês de curiosidade. Aí ia para o intervalo e voltava, e falava ‘estamos em primeiro lugar”, disse ela nos stories.

Tudo foi gravado nos stories do Instagram, em que Deolane e Dayanne apareceram debochando do reality e de Adriane.

Vale lembrar que a advogada disse que a apresentadora colocou Deolane como a vilã da edição e ainda esqueceu do seu aniversário dentro da casa.