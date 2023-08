Cacau Protásio se defende de acusações de equipe

A atriz decidiu usar nas redes sociais para rebater todas as acusações dos roteiristas do programa Vai que Cola.

Eitaaaa! Parece que a Cacau Protásio decidiu soltar o verbo sobre todas as acusações feitas pela equipe de roteiristas do programa Vai que Cola, já que a atriz foi acusada influenciar na demissão de profissionais responsáveis pelo desenvolvimento dos episódios. Então, a interprete da Terezinha escreveu o seguinte em um post no seu perfil do Instagram:



“Sou funcionária da Globo há mais de 11 anos, sendo 11 temporadas do Vai que Cola. Como qualquer outro funcionário da empresa, eu não tenho o poder de demitir nem de admitir ninguém. A Globo e o Multishow são duas empresas grandes e só elas podem tomar qualquer decisão em relação ao assunto. Eu jamais ‘tirei trabalho’ de ninguém. Pelo contrário, além de atriz, sou empresária e emprego diversos funcionários em minhas lojas. Quem convive comigo sabe o quanto eu respeito e trato todos que estão a minha volta com igualdade e muito respeito”.

Eu lamento muito pelas demissões de qualquer pessoa. E eu, Cacau Protásio, repito aqui: não tenho poder e direito de pedir a demissão de alguém, pois sou funcionária da emissora. “Em uma produção, cada peça exerce sua função e seu papel. No caso específico dos roteiros, recebemos antes das gravações, e neles não constam os nomes dos autores de cada episódio. É normal que ocorram adaptações por parte dos atores, para que possam ficar dentro da nossa embocadura. Sei que vão me amar e vão me odiar, obrigada pelo amor e carinho daqueles que me amam. Eu respeito as pessoas que eu não agrado. PS: eu não vou aceitar agressões aqui na minha página!”, encerrou ela.