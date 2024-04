Buda revela se pretende voltar a dar aulas após o BBB 24

Vish! A situação de Buda não está nada boa quando o assunto é o seu financeiro. Acontece que o brother já tinha reclamado de estar enfrentando dificuldades financeiras e falta de oportunidades de trabalho. Em entrevista à Quem, ele revelou que não pretende voltar às salas de aula como professor.

O ex-brother confessou que acredita que os brothers do grupo Pipoca tem maior desvantagem após deixar o programa. “Temos dificuldade com as mudanças em pouco espaço de tempo. Uns têm mais estrutura, outros menos, e está difícil para todos”.

Buda ainda afirmou que, no momento, existem seis pessoas auxiliando sua carreira como influenciador, mas ele ainda não paga pelos serviços. “Estou devendo todas elas. […] Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno”, disse ele.

Na sequência do bate-papo, Lucas confessou que não pretende voltar a trabalhar como professor. “Essa carreira de produtor de conteúdo é muito mais para somar a visibilidade que tenho, para expandir a minha voz. Na sala de aula falo para 40 alunos, na internet posso atingir cerca de 1 milhão”, refletiu.