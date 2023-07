Bruna Marquezine e Mel Maia evitam se encontrar no Numanice

Show da Ludmilla deu o que falar e os internautas pescaram todos os trejeitos dos famosos, principalmente os que não estavam muito confortáveis

A pulga atrás da minha orelha quer saber, o que aconteceu com Bruna Marquezine e Mel Maia para que as duas não queriam se encontrar no Numanice. Ambas foram convidadas para o show e ainda foram convidadas para subir no palco, mas apenas Mel subiu no palco, Bruna preferiu ficar com os amigos.

Os internautas perceberam um certo desconforto da parte de ambas por estarem juntas no mesmo ambiente, e não chegaram a ficar perto uma da outra, cada uma no seu canto.

O que eu acho é que tem coisa aí, mas ainda não sei o que, questão de tempo para que eu descubra tudo, porque foi evidente que uma estava evitando a outra e Bruna, como sempre, fez a fina e não disputou espaço com a atriz de Vai na Fé.