Brad Pitt nega ter agredido Angelina Jolie: “Completamente falsas”

Ator respondeu às acusações de ter agredido a ex-esposa e ter sufocado um dos seus filhos em uma briga dentro do avião

Meu Deus, sai de baixo que o mundo de um dos casais mais assediados pela mídia está caindo. Angelina Jolie acusou Brad Pitt de agressão dentro de um avião do casal. O ator por sua vez respondeu às acusações dizendo que são completamente falsas. Vale lembrar que a atriz ainda disse que o ator sufocou um de seus filhos que estava presente no voo. Eita!

“A história (de Jolie) continua a evoluir cada vez que ela conta com novas e infundadas alegações. Brad assumiu a responsabilidade pelo que fez, mas não pelas coisas que não fez. Essas novas alegações são completamente falsas”, disseram os representantes do artista.

De acordo com o Page Six, que teve acesso aos documentos de Jolie apresentados à Justiça, “Pitt agarrou Jolie pela cabeça e a sacudiu, depois a agarrou pelos ombros e a sacudiu novamente antes de empurrá-la contra a parede do banheiro. Pitt então socou o teto do avião várias vezes, levando Jolie a sair do banheiro”.