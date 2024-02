Boninho ironiza clima no BBB 24 após discussão: “Um brinde”

Fernanda e Alane esquentam a casa do BBB ao protagonizarem um grande barraco. A discussão aconteceu na academia da casa, e além de agitar a casa mais vigiada do Brasil, também virou assunto nas redes sociais, sendo comentada até pelo diretor do reality.

Em seu perfil no Instagram, o marido da apresentadora Ana Furtado postou um trecho da treta entre as sisters e ironizou o bate-boca. “Um brinde a harmonia da casa!!!!”, disse ele na legenda da publicação.

Os internautas também se manifestaram nos comentários da postagem do Big Boss. “Se a Fernanda está de um lado, eu estou do outro”, disse um seguidor. “Agora o povo elimina a Fernanda! Pedem confusão e, quando acontece, eliminam”, lamentou outro. “A coitada da Fernanda, planta o tempo todo e quis se aparecer falando do corpo de outra mulher. Ridícula! Tanto que se fala nas mídias sobre julgar, ofender e criticar o corpo alheio e o povo não aprende! #ForaFernanda”, disparou um terceiro.