Bil Araújo inicia projeto de livro sobre sua experiência com realities

Ex-BBB ainda disse que é possível ganhar um reality sem fazer barraco, lembrando que ficou em segundo lugar na Fazenda

Vida que segue! Bil Araújo está aproveitando a maré dos realities para surfar mais longe de tudo que os ex-BBBs estão fazendo. O muso revelou que já deu início no seu mais novo projeto com um livro, em que ele conta sua experiência com realities. O muso já disse que é possível vencer um reality sem fazer barraco.

Mesmo não ganhando nenhum dos realities que participou, o galã ficou em segundo lugar na Fazenda. ““Uma pessoa comentou que eu deveria escrever um livro sobre isso. Acabei amadurecendo essa ideia. Já tem pessoas envolvidas nesse projeto. Mas estou fazendo isso com mais cautela. Quero contar um pouco da minha história toda também. Os três realities foram um desafio para mim. Graças a Deus, deu tudo certo”, disse.

O muso ainda relembra dos realities que participou. “Foram três realities com formatos diferentes. Gostei muito de fazer BBB, por mais que tenha sido um curto tempo, fiz muitas amizades. Mas saí muito cedo. O No Limite foi muito legal. Mas em A Fazenda tive a oportunidade de aparecer mais e mostrar quem eu era. Mostrei que dava para ganhar reality sem dar barraco e fiquei em segundo lugar”, disparou.