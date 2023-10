Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, capota o carro

A influenciadora usou suas redes sociais para contar detalhes do susto que passou e garantiu que tudo está bem

Que susto! Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, deu o maior susto em sua audiência do Instagram ao contar que capotou um carro com sua amiga. A esposa do cantor contou que tudo está bem e deu detalhes sobre o acidente que envolveu sua amiga, Aline Crespani.

“Foi ela. Já era um Iphone 15, mas estamos vivas”, contou Biah Rodrigues. “Ela perguntou com emoção ou sem emoção? Eu falei, vou devagar”, respondeu Aline também dando risada.

Além do prejuízo do carro, o seu iPhone 15 quebrou. Apesar de tudo, as duas afirmam estar bem.