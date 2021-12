Bia não conseguiu suportar as investidas de MC Gui em Aline Mineiro e termina noivado

A dançarina e influenciadora digital Bia Michelle terminou seu noivado com MC Gui e veio à público comunicar ao seus seguidores.

A influenciadora digital resolveu comunicar os fãs e seguidores sobre sua decisão.

Como diria o refrão da banda Jamil e Uma Noites: Acabooou… Acabou! Isso mesmo pessoal, o relacionamento de MC Gui e Bia Michelle chegou ao fim!

A garota que já tinha apagado todas as suas fotos junto do cantor desta vez veio à público anunciar o fim de seu noivado com o ex participante de “A Fazenda”. O babado já estava rolando quando Gui estava confinado no reality, mas Bia esperou Gui sair e cumprir sua agenda de compromissos para conversarem e colocar tudo em “pratos limpos”, sabe como?

Bia fez stories para comunicar o fim da relação. Foto: Reprodução.

E disse querer paz. Foto: Reprodução

Pois então, em seus stories no Instagram ela falou sobre o término e se mostrou bem tranquila quanto à sua decisão. Ela comunicou: “Foi uma decisão de ambas as partes terminar nosso noivado… Não vai ser fácil, mas eu priorizo sempre a minha paz, sei que isso é o melhor pra mim… e eu quero sempre trazer pra vocês a minha luz, a minha alegria…”

Gui entrou no reality comprometido com Bia. Foto: Splash Uol

O que desencadeou o rompimento de Gui e Bia foram os rumores de que ele estaria tendo um affair com a também participante de “A Fazenda”, Aline Mineiro, namorada de Léo Lins (humorista sem graça e que coleciona uma série declarações preconceituosas).

Bom, cada um no seu quadrado e seguindo seu caminho! Sucesso Bia, o mundo te espera! Beijos de luz!