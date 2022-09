Bia Miranda, borracheira neta da Gretchen, sobe para sede e é recebida com treta em A Fazenda

Ingrid Ohara jogou na cara da neta de Gretchen que ela já chamou ela de “desumilde”

A garota nem chegou na sede do reality e o pau já quebrou feio, Bia Miranda chegou oficialmente dentro do reality para competir com os outros peões o prêmio final. Se engana quem acha que a musa foi bem recebida, porque Ingrid Ohara estava prontinha para atacar, jogando na cara dela que ela já chamou Ingrid de “desumilde”.

Ao cumprimentar a nova integrante do jogo, Ingrid dá um abraço e relembra que ela já te chamou de “desumilde”, Bia concorda com ela no mesmo momento. “Falo mesmo, tô nem aí para você, garota”, disparou Bia.

“Nem me conhece e fala merda de mim, né? nem sabe da minha história, garota. Me viu no feed e falando merda”, rebateu Ingrid.