Barbie já está disponível para locação e aluguel nas plataformas de streaming

Finalmente o filme que mexeu com o ideal de muita gente no Brasil,e no mundo poderá ser assistido sem as interrupções do cinema. Barbie ganhou a sua versão para as plataformas de streaming podendo ser alugado ou comprado pelo grande público que se apaixonou pelo mundo cor-de-rosa. O filme já está disponível nas plataformas neste 12 de setembro.

A produção está disponível para compra e aluguel nas plataformas Prime Video, Claro tv+, YouTube, Sky, Vivo Play, Watch, Microsoft, e Apple TV.

A Warner Bros tem parceria com a HBO Max, mas ainda não foi informado quando o filme será disponibilizado para os assinantes deste streaming.

O valor para compra é de R$69,90, enquanto o aluguel custa a bagatela de R$49,90. Eu com toda certeza comprarei esse filme para repetir mil vezes no final de semana.