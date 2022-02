Barbara tem um novo ranço: Gustavo!

A catarinense está bem irritada com o moço da casa de vidro viu?

A catarinense está bem irritada com o moço da casa de vidro viu?

O hetero top, Gustavo, entrou no ‘BBB22’ para irritar Barbara — se é de propósito, tem conseguido. No ‘Jogo da Discórdia’, nesta segunda-feira, (14), a modelo lhe deu a plaquinha “Fala muito e faz pouco” e disse: “Vou dar essa plaquinha para quem chegou agora e pegou o bonde andando, e quer sentar na janelinha. Quer ir pro game? Então, bora”. Vixe!

Barbara leva balde de Gustavo: o ranço instalado

O bacharel em Direito, simplesmente, rebateu: “Bora! Afinal de contas, você está aqui há três semanas e só jogou agora!”. Os participantes não concordaram com a acusação da moça e levou um belo balde de água jogado pelo participante.

bárbara cuspiu e saiu nadando, obrigada gustavo kkkkkkkkkkkkkkkk #BBB22 pic.twitter.com/0wQiDqmfqg — maria gasolina (@aiulyx) February 15, 2022

💥 Jogo da Discórdia #BBB22:

Gustavo joga água em Bárbara#RedeBBB pic.twitter.com/9oYE4stFW3 — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2022

E o ranço de Barbara está vindo desde a manhã da segunda-feira. Larissa deu emojis negativos para os brothers, mas na cabecinha da modelo, quem o fez foi Gustavo. Mas ele deu coração a todos os participantes.

Confusão entre os brothers após queridômetro

Depois do ‘Jogo’, Jade comentou se Lais iria ficar com o vidraceiro, mas Barbara já cortou: “Você não está aqui para beijar na boca. É para jogar”. Ué, deixa a menina beijar, meu amor. Ou você iria beija-lo se não fosse comprometida? Hmmmm…

E mais: Barbara comentou que ele poderia votar na líder, e Picon disse que o chamaria para o almocinho do líder. Mas mais uma vez ela quis mandar nas atitudes das amigas: “Jade, para com isso! Foca em quem te prioriza. não adianta você ficar próxima de todo mundo, tu tem que escolher quem tá do teu lado”. Nossa…

Barbara conversa com as meninas sobre Gustavo

Uma pena ela ser eliminada hoje. Porque Gustavo vai causar e muito!