Autoestima é tudo! Wilma Petrillo afirma que é difícil ser mais bonita que os outros

Todos nós já sabemos que Wilma Petrillo é envolvida em muita polêmica envolvendo sua ex-mulher, Gal Costa. Acontece que em entrevista ao Fantástico, ela mostrou uma postura bem diferente do que imaginávamos que seria, mostrando ter uma autoestima inabalável e contando que é difícil ser a mais bonita entre as pessoas que ela se relaciona.

“Uma pessoa extremamente maravilhosa, uma pessoa do bem. Essa coisa de inveja eu tenho há muitos anos, como eu era a mais bonita da turma, é mais difícil ser mais bonita que os outros”, disse ela.

O filho de Gal Costa vê a situação de forma diferente e dá outros adjetivos para a viúva: “Mercenária, mentirosa, víbora e maluca. Ela diz que minha mãe tinha inveja dela, Gal Costa tinha inveja de Wilma Petrillo”, ressaltou.

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo, ex-empresária e viúva da cantora, deram entrevistas ao Fantástico que foi ao ar neste domingo, 31, na Globo. Vale ressaltar que Wilma teria conhecido Gal na casa de Sônia Braga, em Nova York, de acordo com publicação da Piauí. De acordo com a revista, as duas voltariam a se encontrar na primeira metade da década de 1990.