Atriz revela que teve o primeiro orgasmo com 38 anos

Rachel Bilson ficou famosa pela série ‘The O.C’ e revelou detalhes sobre sua vida pessoal em entrevista ao podcast ‘Broad Ideas’

O que? Pode até parecer mentira, mas Rachel Bilson confessou ter tido o seu primeiro orgasmo com 38 anos de idade, dá pra acreditar? A atriz ficou conhecida pelo seu papel em ‘The O.C’ e soltou o verbo em entrevista no seu podcast ‘Broad Ideas’, que recebeu Withney Cummins.

“Isso não aconteceu comigo até os 38 anos”, disse a atriz de 40 anos. “Poderia chegar lá com minhas mãos, sempre”, completou Whitney Cummins.

Rachel ainda confirmou, mas disse que queria uma situação com um homem. A convidada ainda disse que gostava de fazer sexo menstruada. Rachel tem a intenção de fazer do seu podcast um apoio para as mulheres. “O que é melhor do que ter um sistema de apoio ou sentir que está sendo ouvido e ter um espaço para fazer isso?”, questionou.