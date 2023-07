Atriz Jesuela Moro nega ter trocado mensagens com Rafael Cardoso

O ator teve conversas expostas na internet mais uma vez com uma jovem de 17 anos, com quem já teria trabalhado tempos antes na Globo

Contei para vocês que Rafael Cardoso estava conversando com um jovem de 17 anos pelo Instagram. O que mais deixou as fofoqueiras com a pulga atrás da orelha é que ele já teria trabalhado com a jovem nos bastidores da Globo. Jesuela Moro nega ter trocado mensagens com o ator e nega qualquer envolvimento com Rafael.

“Sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso, eu Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação”, escreve em comunicado.

Os dois trabalharam juntos em ‘A Vida da Gente’, e as mensagens teriam sido trocadas ainda quando Rafael estava junto com sua esposa, Mari Bridi.