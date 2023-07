Atriz de Barbie no cinema diz que não era fãs da boneca na infância

Margot Robbie contou detalhes sobre sua infância à revista People e chegou a dizer que as bonecas eram todas esquisitas

Margot Robbie deu o que falar ao fazer revelações sobre a boneca Barbie e sua infância. A atriz que interpreta a boneca mais famosa do mundo no cinema disse à revista People que não era fã da boneca mais famosa do mundo e que elas eram todas esquisitas.

“Eu não tinha nenhuma. Minha irmã tinha e eu lembro que minha prima também. Eu brincava com as minhas primas, mas, na verdade, não era muito fã da Barbie quando criança”, contou a protagonista do live-action.

Ela ainda completou: “Eu era mais o tipo de garota que rolava na lama. Acho que todas eram tão esquisitas porque não eram bem cuidadas. Eram todas Barbies esquisitas”, brincou.