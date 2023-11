“As palavras foram pesadas, houve troca de acusações, mas eu jamais toquei a mão em uma mulher”, dispara Alexandre Correa

Alexandre Correa deu uma entrevista ao programa ‘Chupim’, da Metropolitana, nesta quarta-feira, 29, e citou sua versão dos fatos dizendo que vai ter que aprender a não amar para Ana Hickmann. O empresário ainda conta que parece que tudo que eles viveram foi por água abaixo depois que ele viu sua entrevista da apresentadora no Domingo Espetacular.

“Depois do que eu vi no domingo, na entrevista dela, existe o ponto de vista da Ana, que tem que ser respeitado, e tem meu ponto de vista do relacionamento. Eu entendo que muita coisa foi conquistada, aproveitamos muito da vida, em vários sentidos, mas, pelo ponto de vista dela, parece que nada disso aconteceu”, analisou.

“Existe o que aconteceu no dia, existe o que ela está narrando, mas é prudente pedir desculpa a Ana, ao meu filho. Pedir perdão, pedir desculpa. Nem no meu pior pesadelo achei que poderia acontecer. As palavras foram pesadas, houve troca de acusações, mas eu jamais toquei a mão em uma mulher no sentindo de tentar agredir. Eu fui embora para não ser preso em flagrante”, garantiu.

“A briga tomou uma proporção grande, e aí ela pegou o celular, passou pela porta. Eu não empurrei, ela foi fechar a porta, eu coloquei o pé, o trinco bateu nela, machucou o braço dela com certeza”, relatou.