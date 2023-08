Argentino é preso por racismo contra criança em jogo do São Paulo contra San Lorenzo

O crime aconteceu durante o intervalo da partida pela Copa Sul-Americana nesta quinta (10), no Morumbi

Quem acompanhou o jogo do São Paulo contra o San Lorenzo sabe que a disputa deixou os corações saindo pela boca. Fui informada por uma de minhas fofoqueiras que também teve um jogador argentino preso por racismo contra uma criança. De acordo com o G1, o dirigente do clube fez gestos racistas contra torcedores do São Paulo.

Ao todo foram duas pessoas presas diante do caso de racismo, um torcedor e o dirigente do time de San Lorenzo.

David Emanuel foi flagrado arremessando uma banana no campo e fazendo gestos racistas para uma criança de 12 anos. O dirigente mostrou a foto de um macaco para os torcedores do time rival. Ambos foram levados para a delegacia.